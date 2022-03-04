Москва, 5 марта, 2022, 02:54 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 26 апреля 2022 года планирует рассмотреть претензии государственного унитарного предприятия «Специальное предприятие при правительстве Москвы». Истец требует взыскать почти 400 млн рублей с директора и владельцев одной из строительных компаний города, передаёт ИА REGNUM.

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Иск был подан 7 февраля, а позднее дело приняла судья Агеева. Сумма требований — 394 537 539,93 рубля.

ГУП требует привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Мирастрой» Игоря Мещерякова, Владислава Борисова и фирму «Артель».

Ранее это же госпредприятие обращалось с банкротным иском к компании «Мирастрой», но производство по делу было прекращено.

В едином реестре юрлиц упоминаемая в иске компания «Мирастрой» была зарегистрирована в апреле 2006 года с основным видом деятельности — подготовка строительной площадки. Игорь Мещеряков числится директором актива, а Владислав Борисов собственником 1% доли. Оставшаяся часть актива в собственности ООО «Артель» из Подмосковья (владелец — Сусанна Закарян).

По открытым данным, компания «Мирастрой» была исполнителем десятка госконтрактов на общую сумму свыше 200 млн рублей.