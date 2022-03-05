Вашингтон, , 02:42 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics решила приостановить поставки чипов, мобильных телефонов и бытовой электроники в Россию из-за ситуации вокруг Украины, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник.

Логотип Samsung Samuel M. Livingston

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В заявлении организации сказано, что технологический гигант активно следит за сложившимся кризисом. Кроме того, Samsung собирается выделить $6 млн на гуманитарную помощь Украине, в том числе $1 млн на закупку на бытовой электроники.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи объявило, что южнокорейские компании продолжат поставлять в Россию автомобили, смартфоны и бытовую технику, предназначено для массового рынка.

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