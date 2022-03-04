Вашингтон, 5 марта, 2022, 02:41 — ИА Регнум. Решением Роскомнадзора о блокировке социальной сети Facebook на территории России обеспокоились власти США. Об этом 4 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга в Белом доме.

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По словам Псаки, российские власти предприняли ряд шагов, чтобы отрезать своих граждан от потоков информации.

«Однако есть вызывающие обеспокоенность шаги, сделанные для того, чтобы пресекать распространение любой формы информации среди общественности. Разумеется, Facebook является частью этого», — пояснила Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома также заявила, что российские власти якобы угрожали штрафовать журналистов, работающих на месте событий на Украине.

Напомним, с начала спецоперации России на Украине Роскомнадзор не раз направлял руководству Facebook требования о необходимости удалить в общем счете 1055 материалов с призывами к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. Администрация соцсети их проигнорировала. Также администрация сети проигнорировала требования о снятии ограничений в отношении аккаунтов ряда российских государственных СМИ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вице-президент компании Meta Ник Клегг заявил, что компания делает всё возможное для восстановления доступа к сервисам Facebook для РФ.