Нью-Йорк, США, , 02:35 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 4 марта — последнего рабочего дня недели — снижением на фоне геополитики и данных по американскому рынку труда. Больше других вновь потерял Nasdaq.

Фондовые рынки Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 179,86 пункта (0,53%), до уровня 33 614,80 пункта. S&P 500 подешевел на 34,62 пункта (0,79%), до уровня 4328,87 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 224,50 пункта (1,66%), до уровня 13 313,44 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $7,36 (6,84%), до уровня $115,03 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 3 марта снижением на фоне геополитики и ситуации в экономике.

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