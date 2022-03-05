Москва, , 02:34 — REGNUM В арбитраж Москвы поступило исковое заявление налогового органа, требующего введения одного из этапов процедуры несостоятельности в отношении АО «Издательский дом «Аргументы недели», которое владеет одноимённым изданием. Претензии пока не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

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Заявление от инспекции ФНС России №10 по Москве поданы в суд 3 марта 2022 года. Сумма долга не сообщается.

В 2022 году претензии к издательскому дому также выдвинула фирма из Владивостока — ООО «Икс-Роуд», подавшая два иска. Известно, что как минимум один из них касается защиты деловой репутации. Прочие детали пока не сообщались.

В едином госреестре юрлиц АО зарегистрировано в январе 2014 года. Руководитель — Олег Желтов. Средняя численность персонала — около 60 человек. У АО были ранее доли в ООО «Аргументы недели — Санкт-Петербург», ООО «Деловой журнал» и ООО «Журнал РС Деловой мир». Все три последних актива ликвидированы в 2020 году.

На сайте одноимённого издания уточняется, что социально-аналитический еженедельник «Аргументы недели» был создан в начале 2006 года.