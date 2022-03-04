Вашингтон, 5 марта, 2022, 02:22 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги органов власти 20 регионов России до уровня «B» в иностранной валюте и до «B+» в национальной валюте. Об этом организация сообщила 4 марта на своем сайте.

Fitch-Ratings

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Их рейтинги были посещены в перечень Rating Watch (на пересмотр) с негативным прогнозом. Среди таких регионов оказались Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Татария, Башкирия, Марий Эл, Красноярский край, Новосибирская область, Алтайский край, Якутия, Свердловская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги 32 российских банков, а также их дочерних компаний в России и за рубежом. Их рейтинги были помещены в список Rating Watch (прогноз негативный). Среди таких банков оказались Альфа-банк, Сбербанк, Газпромбанк, Райффайзенбанк и «Тинькофф банк».

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