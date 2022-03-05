Рим, , 02:17 — REGNUM Яхты российских бизесменов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко конфискованы в Италии. Об этом 4 марта сообщает издание La Repubblica.

Алексей Мордашов Kremlin.ru

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Яхта Lady M, принадлежащая основному владельцу «Северстали» Мордашову, была задержана в порту Империи, яхта Тимченко «Лена» была конфискована в порту Сан-Ремо. Бизнесмены были включены в санкционный список, принятый странами Евросоюза. Поэтому активы российских предпринимателей за рубежом подлежат аресту.

По данным издания, яхты были конфискованы в присутствии владельцев. Кроме того, в Тоскане была конфискована вилла экс-депутата Госдумы России Олега Савченко.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо объявил 3 марта о начале процедуры конфискации имущества российских «олигархов» на территории Италии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о снижении долгосрочных рейтингов 32 российских банков и их дочерних компаний в России и за рубежом международным агентством Fitch Ratings.

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