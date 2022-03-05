Вашингтон, , 02:14 — REGNUM Американское новостное агентство Bloomberg 5 марта объявило о приостановке работы своих журналистов на территории России. Об этом говорится в заявлении главного редактора агентства Джона Миклтуэйта.

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Джон Миклтуэйт «Мы с большим сожалением приняли решение временно приостановить сбор новостей в России».

Bloomberg считает, что принятые накануне изменения в российском уголовном кодексе «превращают любого независимого репортёра в преступника» и исключают «продолжение какой-либо видимой нормальной журналистики» внутри России.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон, вводящий уголовную ответственность за распространение ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ. Уголовная ответственность также вводится за призывы к антироссийским санкциям и в отношении иностранных граждан, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.

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