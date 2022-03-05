Триполи, , 02:04 — REGNUM Решение уйти в отставку принял глава Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба. Об этом говорится в заявлении политика, опубликованном на его сайте.

Ливия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Дбейбы, он пошел на такой шаг на фоне конфликтов, заговоров и разгула бандитских групп в республике. Премьер-министр отметил, что он оставляет свой пост «в интересах страны и ливийского народа, а также во избежание кровопролития».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ливийской столице Триполи арестовали двоих министров из альтернативного правительства премьер-министра Ливии Фатхи Башага. 3 марта они должны были принять присягу стране. В правительства Башаги считают, что за арестом стоят сторонники ПНЕ.