Москва, , 01:36 — REGNUM С кинокомпаниям, которые пытаются оказывать давление на РФ, можно и нужно бороться. Об этом 5 марта заявил ИА REGNUM публицист Роман Проценко.

Аллея Славы. Голливуд Christian Haugen

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

«Несколько американских кинокомпаний заявили о задержке премьер своей кино‑ и телепродукции на территории России. Тем самым ставится задача психологического давления на российское общество и руководство страны. Поскольку на данный момент отечественные фильмы в полном объеме не заполняют количество сеансов в российских кинотеатрах, вряд ли стоит полностью закрывать импорт иностранного кинематографа. Поэтому следует закрыть рынок российского телевидения, интернет-платформ и кинотеатров только для производителей из ЕС и американских компаний, задержавших свои премьеры в России», — заявил публицист.

По мнению политолога, если Россия готова применять крайне жесткие меры, то вполне оправданным средством воздействия может быть полный запрет на закупку новых фильмов, телесериалов, документальных фильмов и иной медийной продукции.

«Учитывая опыт 90-х годов, за этим автоматически последует громадное создание пиратской продукции, от которой производитель США и ЕС не сможет получить никакой прибыли», — напомнил Проценко.

Создание пиратских онлайн-кинотеатров с любительскими переводами, скачивание фильмов через торрент-трекеры полностью убьет или сильно снизит доход иностранных медийных компаний на территории бывшего СССР, уверен эксперт.

«Параллельно с потерей доходов компаний, пытающихся участвовать в давлении на нашу страну, данные условия могут означать и создание благоприятной среды для развития отечественного кинематографа» — подытожил Проценко.

Напомним, что после начала спецоперации ВС РФ, против России были объявлены санкции, в т.ч. в области кинопремьер и культуры.