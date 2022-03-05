Бамако, , 01:04 — REGNUM По меньшей мере 27 военнослужащих погибли в результате атаки боевиков на военную базу в центральной части Мали, 4 марта сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой представителя вооруженных сил страны.

Солдаты в Африке Marines.mil

Инцидент произошел рядом с городом Мондоро. В нападении участвовало несколько сотен боевиков. При атаке ранения получили 33 военнослужащих и еще семеро — пропали без вести. Вместе с тем военным удалось ликвидировать 47 террористов. Кроме того, 23 боевика были уничтожены позже, в рамках операции по зачистке района, прилегающего к базе.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта на юге Сомали военные ликвидировали десять членов террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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