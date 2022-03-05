Кабул, , 00:59 — REGNUM Взрыв прогремел возле мечети в провинции Пактиа на востоке Афганистана, сообщает пресс-служба местной администрации.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее данным, взрыв произошел возле мечети Хароти, когда прихожане выходили из здания после пятничной молитвы. В результате взрыва погибли два человека, еще более 20 получили ранения различной степени тяжести. После происшествия район оцепили боевики из группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в целях безопасности.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт. Сейчас афганские силовики ведут расследование инцидента.