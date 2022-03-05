Наталья Стрельцова,
5 марта 2022, 14:32 — REGNUM В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» проходит VIII выставка «Репетиция весны». Это крупнейшая в России зимняя выставка тюльпанов и других разновидностей весенних растений.
На VIII выставке «Репетиция весны»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На VIII выставке «Репетиция весны»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Репетиция весны»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На VIII выставке «Репетиция весны»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На VIII выставке «Репетиция весны»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тюльпаны на VIII выставке «Репетиция весны»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тюльпаны на VIII выставке «Репетиция весны»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Репетиция весны»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тюльпаны на VIII выставке «Репетиция весны»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На VIII выставке «Репетиция весны»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Почти 10 000 тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, мускари, лилий, лука, персиков, ландышей, сирени, подснежников, вишни, сакуры, магнолий, миндаля и прочих растений расцвели на два месяца раньше природного срока, чтобы гости выставки смогли увидеть красоту цветов. Тюльпанам и другим луковичным цветам помогает зацвести ранняя выгонка луковиц благодаря специально созданным условиям и знаниям специалистов.
Художница Ольга Валиева
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тюльпаны на VIII выставке «Репетиция весны»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тюльпаны на VIII выставке «Репетиция весны»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Художница Ольга Валиева
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На VIII выставке «Репетиция весны»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На VIII выставке «Репетиция весны»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тюльпаны
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На VIII выставке «Репетиция весны»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Крокусы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На VIII выставке «Репетиция весны»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ежегодная выставка «Репетиция весны» дополнена фотозоной, которая передает атмосферу красочных Нидерландов с разноцветными домиками, водными каналами и велосипедами и морем цветов.
На VIII выставке «Репетиция весны»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
VIII выставка «Репетиция весны»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
VIII выставка «Репетиция весны»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На VIII выставке «Репетиция весны»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тюльпаны
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тюльпаны на VIII выставке «Репетиция весны»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На VIII выставке «Репетиция весны»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На VIII выставке «Репетиция весны»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На VIII выставке «Репетиция весны»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка проходит в «Аптекарском огороде» ежедневно до 13 марта 2022 года по адресу: Проспект мира, дом 26, строение 1.