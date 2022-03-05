5 марта 2022 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 14:32 — REGNUM В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» проходит VIII выставка «Репетиция весны». Это крупнейшая в России зимняя выставка тюльпанов и других разновидностей весенних растений.

На VIII выставке «Репетиция весны» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На VIII выставке «Репетиция весны» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Репетиция весны» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На VIII выставке «Репетиция весны» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На VIII выставке «Репетиция весны» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тюльпаны на VIII выставке «Репетиция весны» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Тюльпаны на VIII выставке «Репетиция весны» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Репетиция весны» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тюльпаны на VIII выставке «Репетиция весны» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На VIII выставке «Репетиция весны» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Почти 10 000 тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, мускари, лилий, лука, персиков, ландышей, сирени, подснежников, вишни, сакуры, магнолий, миндаля и прочих растений расцвели на два месяца раньше природного срока, чтобы гости выставки смогли увидеть красоту цветов. Тюльпанам и другим луковичным цветам помогает зацвести ранняя выгонка луковиц благодаря специально созданным условиям и знаниям специалистов.

Художница Ольга Валиева Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тюльпаны на VIII выставке «Репетиция весны» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Тюльпаны на VIII выставке «Репетиция весны» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Художница Ольга Валиева Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На VIII выставке «Репетиция весны» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На VIII выставке «Репетиция весны» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тюльпаны Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На VIII выставке «Репетиция весны» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Крокусы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На VIII выставке «Репетиция весны» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ежегодная выставка «Репетиция весны» дополнена фотозоной, которая передает атмосферу красочных Нидерландов с разноцветными домиками, водными каналами и велосипедами и морем цветов.

На VIII выставке «Репетиция весны» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

VIII выставка «Репетиция весны» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM VIII выставка «Репетиция весны» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На VIII выставке «Репетиция весны» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тюльпаны Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тюльпаны на VIII выставке «Репетиция весны» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На VIII выставке «Репетиция весны» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На VIII выставке «Репетиция весны» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На VIII выставке «Репетиция весны» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка проходит в «Аптекарском огороде» ежедневно до 13 марта 2022 года по адресу: Проспект мира, дом 26, строение 1.