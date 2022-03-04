Москва, 5 марта, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Роскомнадзор ограничил доступ к социальной сети Twitter на территории России. Это следует из данных проверочного сервиса ведомства по состоянию на 4 марта.

Rutwitter.com Twitter

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Основанием для санкций в отношении Twitter является решение Генпрокуратуры РФ от 24 февраля.

Роскомнадзор «Доступ к сайту ограничен на основании статьи 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

Напомним, сервис микроблогов Twitter ранее объявил о намерении по примеру Евросоюза ввести ограничение доступа к ресурсам российских государственных СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор принял решение о блокировке доступа к социальной сети Facebook на территории России в качестве ответной меры на ограничение доступа к российским СМИ. Руководство американской компании Meta (владельца Facebook) заявило о намерении «сделать всё возможное» для восстановления доступа к сервису.