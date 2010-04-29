Тегеран, 5 марта, 2022, 07:29 — ИА Регнум. 4 марта президент Ирана Ибрагим Раиси прибыл в провинцию Голестан в рамках регулярных визитов администрации в провинции, чтобы понаблюдать за реализацией крупных проектов и выслушать проблемы местных жителей. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Mehr News Agency Ибрагим Раиси

Раиси прибыл в аэропорт в северной провинции Голестан утром и был торжественно встречен представителем Верховного лидера Исламской революции, генерал-губернатором и высокопоставленными должностными лицами провинции.

Посещение инфраструктурных проектов провинции, встреча с элитой, ветеранами, семьями погибших мучеников и представителями различных групп населения, участие в заседании Административного совета и пресс-конференции включены в программу наиболее важных мероприятий, планируемых на время визита президента в провинцию Голестан.

В этой поездке президента сопровождает целый ряд государственных чиновников, включая министров и их заместителей.