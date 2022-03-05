Амстердам, , 00:34 — REGNUM Сервис онлайн-поиска и бронирования жилья и отелей приостановил свою деятельность в России из-за сложностей ведения бизнеса в стране. Об этом 4 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

«Трёхзвёздочный» отель

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Нидерландская компания Booking.com, владеющая сервисом по бронированию отелей, вынуждена приостановить предоставление туристических услуг в России из-за резко возросших сложностей, связанных с ведением бизнеса в стране.

Судя по сообщениям предпринимателей, компания прекратила принимать платежи с использованием российских банков, попавших под санкции. При этом в России есть российские аналоги сервиса, например, Ostrovok и Bronevik, а также клиенты могут бронировать номера «напрямую», прямо на сайте отеля.

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