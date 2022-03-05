Тегеран, , 07:29 — REGNUM 4 марта представитель министерства энергетики Ирака заявил, что официальных лица страны посетят Тегеран во главе высокопоставленной делегации с целью возобновления импорта газа и снабжения иракской энергетической сети. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран и Ирак на карте мира Izzedine

Пресс-секретарь министерства энергетики Ирака Ахмед Муса заявил, что три иракских министра во главе высокопоставленной делегации посетят Тегеран в ближайшем будущем с целью возобновления импорта иранского газа и электроэнергии.

«Поставки газа из Ирана в Ирак неудовлетворительны и по-прежнему очень низки», — отметил он, заявив: «Предполагается, что Иран может поставлять в Ирак более 45 миллионов кубометров газа».

Он также оценил текущие поставки газа из Ирана в Ирак всего в 8 миллионов кубометров.

Муса подтвердил, что высокопоставленная делегация Ирака в составе министерств энергетики, финансов и нефти вместе с генеральным директором иракского банка Теджарат вскоре отправится в Иран с целью поиска решений для импорта энергии из Ирана в их страну.