Тегеран, 5 марта, 2022, 07:33 — ИА Регнум. 4 марта посол Исламской Республики Иран в Москве, ссылаясь на взгляды президента Ибрагима Раиси по расширению отношений с соседними странами, заявил: «Учитывая санкции, введенные против России, у иранских фирм есть хорошая возможность для более широкого присутствия в этой стране». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

Выступая на видеоконференции с генерал-губернатором провинции Восточный Азербайджан, посол Казем Джалали упомянул о превосходном и уникальном положении провинции в стране и её ключевой роли во внешних отношениях, призвав торговцев и экономических активистов этой провинции проявить больший интерес к российскому рынку.

Он отметил, что импорт России в 2021 году составил около 300 миллиардов долларов, подчеркнув, что большая часть необходимой продукции обеспечивается за счет импорта, а доля Ирана на этом огромном рынке не соответствует реальным возможностям Исламской Республики.

«В прошлом году объем торговли нашей страны с Россией достиг самого высокого уровня, который составил 4 миллиарда долларов. Теперь нам необходимо задуматься о дальнейшем увеличении этого объема», — сообщил Джалали.