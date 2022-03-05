Тегеран, , 07:35 — REGNUM Иранский молодой фотограф Ахмад Хатири получил почетную грамоту и золотую медаль на 82-м Международном фотоконкурсе Асахи Симбун 2022 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран

В интервью IRNA Ахмад Хатири заявил, что конкурс Asahi Shimbun является одним из величайших и старейших фотоконкурсов в мире, который был учрежден Японским обществом профессиональных фотографов (JPS) и издательством Asahi Shimbun publications, которое публикует 2-е по величине ежедневное издание в мире.

Он отметил: «В предыдущие годы мы наблюдали мощное присутствие иранских художников на авторитетных крупных мировых фестивалях, что показывает, что иранцы обладают высокими талантами, которые признаны на международных сценах».

«В этом году мне удалось получить почетную грамоту и золотую медаль этого очень авторитетного международного фотоконкурса», — подчеркнул иранец.

Хатири, который также является членом Международной федерации фотографии FEIAP, сообщил: «В текущем году на фестиваль было отправлено 9 404 фотографии из 56 стран, 106 из них были отобраны для секции выставки, которая, как я уже сказал, проходила в различных крупных городах Японии».