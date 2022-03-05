Тегеран, , 07:40 — REGNUM 4 марта министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана заявил, что страна участвует в программе, которая включает строительство солнечных и ветряных электростанций мощностью 700 мегаватт, причем с учётом бесценного опыта Ирана Душанбе надеется наладить ценное двустороннее сотрудничество в этой области. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран и Таджикистан © ИА REGNUM

Джума Далер Шофакир на встрече с министром энергетики Ирана Али-Акбаром Меграбианом в Тегеране заявил на пресс-конференции: «Иран и Таджикистан имеют ценный опыт в строительстве электростанции Санг-Туде 2. Мы надеемся, что в нашем двустороннем сотрудничестве в строительстве солнечных и ветряных электростанций этот опыт лишь поможет нам».

«Иранские фирмы широко участвуют в проекте Таджикистана. Строительство крупнейшей в нашей стране плотины Ракун и гидроэлектростанции является одним из крупных проектов, строящихся в сотрудничестве с иранскими инжиниринговыми компаниями», — отметил он.

Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана заявил, что электростанция Ракун способна вырабатывать 3700 мегаватт гидроэнергии.

Джума Далер Шофакир сообщил, что в ближайшие годы в Таджикистане будут построены новые гидроэлектростанции в рамках программы развития страны.

«Мы рады, что подписали контракт на строительство плотины Санг-Туде с Ираном, а уже сегодня говорим о строительстве новых электростанций», — отметил он.