Тегеран, 5 марта, 2022, 07:46 — ИА Регнум. 4 марта министр промышленности, шахт и торговли Ирана Реза Фатеми-Амин назвал развитие Международного транспортного коридора Север-Юг приоритетным направлением для Исламской Республики в укреплении связей с Арменией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

«Один из четырех основных маршрутов транспортного коридора проходит через армянскую территорию. С этой целью необходимо наладить транспортное сообщение между Ираном и Арменией», — заявил Фатеми-Амин во время своего официального визита в Ереван.

Иран уже заявил о своей готовности сотрудничать с Арменией в строительстве нового транспортного маршрута (дорога Каджаран-Сисиан). Маршрут протяженностью 64 километра является частью транспортного коридора Иран — Армения — Грузия.

Международный транспортный коридор Север-Юг представляет собой многорежимную сеть морских, железнодорожных и автомобильных маршрутов протяженностью 7200 километров для перемещения грузов между Ираном, Индией, Афганистаном, Азербайджаном, Россией, Арменией, Центральной Азией и Европой.

Проект направлен на расширение торговых связей между региональными, а также внерегиональными государствами.

Министр промышленности, шахт и торговли Ирана также заявил, что Тегеран готов запустить совместное предприятие с Ереваном по производству автомобилей в Армении.

«Завод совместного предприятия Iran Khodro Co. (IKCO) производит в Азербайджане 10 автомобилей в день. Мы также можем создать совместное предприятие по производству автомобилей в Армении», — отметил он.

IKCO является ведущим автопроизводителем в Иране, считаясь крупнейшим производителем автомобилей на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.