Тегеран, , 07:46 — REGNUM 4 марта официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде решительно осудил недавний теракт в шиитской мечети в пакистанском городе Пешавар. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Саид Хатибзаде Https://www.irna.ir/

Хатибзаде заявил, что целью взрыва было посеять семена раздора среди мусульманской уммы. Он передал соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате инцидента.

Представитель министерства иностранных дел выразил надежду, что правительство Пакистана и сотрудники службы безопасности примут необходимые меры для предотвращения подобной преступной деятельности террористических группировок.

Местные СМИ сообщили, что в результате сильного взрыва в мечети в Пешаваре погибли более 30 верующих, еще десятки человек получили серьёзные ранения. Отмечается, что полиция и служба безопасности оцепили территорию места происшествия и приступили к сбору информации об инциденте.