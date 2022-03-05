Тегеран, , 08:02 — REGNUM 4 марта министр промышленности, шахт и торговли Ирана Реза Фатеми-Амин заявил, что его визит в Армению направлен на расширение двусторонних торговых связей посредством совместных инвестиций. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Мегри. Граница Армении и Ирана unbdaveable

«Этот визит направлен на углубление связей между Ираном и Арменией посредством участия совместных предприятий», — заявил Реза Фатеми-Амин по прибытии в столицу Ереван.

Иранский министр возглавляет высокопоставленную делегацию, в которую входят торговые чиновники и руководители частных компаний. Это первый визит высокопоставленных иранских чиновников в Армению с тех пор, как президент Ибрагим Раиси вступил в должность в августе 2021 года.

Расширение торговой дипломатии с региональными государствами занимает первое место в повестке дня новой иранской администрации. Фатеми-Амин уже совершил несколько поездок в государства Персидского залива, включая ОАЭ, Катар и Оман, с целью укрепления торговых связей.

Реализация торговых соглашений, содействие торговле между частным сектором Ирана и Армении, сотрудничество в свободных зонах, торговля товарами, транспорт и таможня входят в число экономических вопросов, которые будут обсуждаться на встречах между официальными лицами двух стран.

«Армения как государство-член Евразийского экономического союза и соседняя с Ираном страна имеет большое значение. Экономики Ирана и Армении дополняют друг друга. Мы можем экспортировать технологии во многих отраслях промышленности в Армению и импортировать промышленные ноу-хау из Армении», — отметил иранский чиновник.