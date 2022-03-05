Тегеран, , 07:57 — REGNUM 4 марта официальные лица России и Ирана обсудили текущее сотрудничество по совместным железнодорожным проектам, таким как Международный транспортный коридор Север-Юг, а также электрификация железнодорожного сообщения Гармсар — Инче Борун. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посол Ирана в Москве Казем Джалали провел переговоры с Сергеем Павловым, первым заместителем управляющего директора по развитию международного бизнеса и международным связям компании «Российские железные дороги» (РЖД).

Джалали указал на недавний визит президента Ибрагима Раиси в Россию и его встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, когда обе стороны обсудили различные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая непосредственное участие в реализации коридора «Север-Юг».

"Новая администрация Ирана очень серьезно относится к взаимному сотрудничеству», — заявил посол, отметив, что, несомненно, реализация определенных железнодорожных проектов проложит путь для совместной транспортной деятельности.

Павлов, со своей стороны, выразил удовлетворение тем, что двусторонние связи между Россией и Ираном развиваются, причем обе стороны рассматривают стратегии расширения сотрудничества на основе распоряжений высокопоставленных должностных лиц обеих стран.

Он также подчеркнул необходимость формирования оперативного подразделения для решения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Международный транспортный коридор «Север-Юг» свяжет северную Европу с Восточной Азией через Иран, Азербайджанскую Республику и Россию. Организаторы проекта ожидают пять миллионов тонн транзита товаров в год по данному маршруту.