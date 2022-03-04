Оттава, 5 марта, 2022, 00:22 — ИА Регнум. Канада намерена продолжат вводить экономические санкции в отношении России из-за ситуации на Украине, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо 4 марта на пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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По его словам, рестрикции должны затрагивать как власти РФ, так и российский народ. Трюдо вновь подчеркнул, что санкционные меры не будут отменены до тех пор, пока Москва не отменит свое решение о поведении специальной военной операции на Украине. Ранее Оттава уже ввела три пакета антироссйских экономических санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта министерство иностранных дел Великобритании объявило, что британские власти собираются внести изменения в национальное законодательство, чтобы ускорить введение санкций против России.