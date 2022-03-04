Рим, 5 марта, 2022, 00:21 — ИА Регнум. До 2026 года выход на пенсию по старости в Италии, как и сейчас, будет возможен в 67 лет, передает Il Giornale в пятницу, 4 марта, со ссылкой на опубликованные прогнозные документы.

Италия

В период с 2027 по 2029 годы пенсионный возраст повысят еще на пять месяцев.

Предполагается, что неизменным останется второй способ расчета времени ухода на пенсию: при наличии 42 лет трудового стажа для женщин и 43 лет — для мужчин.