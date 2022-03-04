Лестер, Великобритания, 5 марта, 2022, 00:20 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Лестер Сити» Брендан Роджерс считает 35-летнего английского форварда Джейми Варди одним из лучших игроков мира в последние годы.

Pioeb Форвард «Лестера» Джейми Варди

«Джейми — прирожденный бомбардир. Он работает над своей игрой, кроме того, он очень проницательный, любит изучать игру. Варди очень умен, ему это помогает во время матчей. Нет сомнений, что в последние несколько лет Варди является одним из лучших игроков мира», — цитирует Роджерса издание Daily Mail.

В текущем сезоне Джейми Варди из-за травмы бедра принял участие лишь в семнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился десятью забитыми мячами и двумя результативным передачами. Варди занимает четвертое место в гонке бомбардиров.