Москва, , 01:08 — REGNUM Правительство отменило налог на покупку золота, чтобы поддержать граждан. Об этом 5 марта заявил ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

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«Правительство РФ отменило обязательную оплату НДС при покупке золота. Это было сделано для тех, у кого есть рублевые накопления. Это выход для этих граждан в стремлении сохранить их сбережения в условиях ограничения операций с валютой», — заявил эксперт.

По мнению политолога, золото надежней доллара и евро, «инфляция которых бьет рекорды».

Напомним, что после начала спецоперации курс российского рубля изменился, доллары США и евро выросли в цене.