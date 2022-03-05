Брюссель, , 00:20 — REGNUM Боснии и Герцеговине, так же, как и Грузии, угрожают амбиции России, намеревающейся расширить свою сферу влияния. Об этом заявил 4 марта после внеочередной встречи министр иностранных дел стран НАТО генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Столтенберга, Россия препятствует другим государствам, стремящимся «выбрать свой путь», и поэтому министры стран НАТО обсудили, какими способами можно поддержать партнеров, которым угрожают амбиции России, включая Грузию и Боснию и Герцеговину.

«Мы не приняли окончательного решения, но существует широкое убеждение, что мы должны сделать больше для того, чтобы укрепить оборону этих стран через реформы, тренинги, но и через возможное усиление деятельности по оказанию поддержки этим странам», — процитировал портал b92 слова Столтенберга.

Напомним, что ранее центральные власти в Сараево высказали опасение, что ситуация на Украине может дестабилизировать Боснию и Герцеговину.