Брюссель, 5 марта, 2022, 00:20 — ИА Регнум. Боснии и Герцеговине, так же как и Грузии, угрожают амбиции России, намеревающейся расширить свою сферу влияния. Об этом заявил 4 марта после внеочередной встречи министр иностранных дел стран НАТО генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

По словам Столтенберга, Россия препятствует другим государствам, стремящимся «выбрать свой путь», и поэтому министры стран НАТО обсудили, какими способами можно поддержать партнеров, которым угрожают амбиции России, включая Грузию и Боснию и Герцеговину.

«Мы не приняли окончательного решения, но существует широкое убеждение, что мы должны сделать больше для того, чтобы укрепить оборону этих стран через реформы, тренинги, но и через возможное усиление деятельности по оказанию поддержки этим странам», — процитировал портал b92 слова Столтенберга.

Напомним, что ранее центральные власти в Сараево высказали опасение, что ситуация на Украине может дестабилизировать Боснию и Герцеговину.