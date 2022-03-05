Дортмунд, Германия, , 00:11 — REGNUM 21-летний таранный форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд пропустит ближайший месяц из-за рецидива травмы. Об этом 4 марта сообщило немецкое издание Bild.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

В текущем сезоне Эрлинг Холанд из-за травм принял участие лишь в четырнадцати турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В составе сборной Норвегии Холанд забил пять голов в шести матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Холанд перешел в «Боруссию» 1 января 2020 года из австрийского «Ред Булл Зальцбурга» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость норвежского форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 150 миллионов евро.