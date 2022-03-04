Москва, 5 марта, 2022, 00:12 — ИА Регнум. Россия сможет опираться на незападные страны и вводить программу импортозамещения. Об этом 5 марта ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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"Санкции России объявили почти исключительно западные страны. Многое из традиционного импорта из Европы и США можно заменить импортом из Китая, Индии, Бразилии, других стран, с которыми отношения не изменились», — заявил эксперт.

По мнению политолога, нужно срочно запускать программу реального импортозамещения в производстве микрочипов, процессоров, в авиастроении.

«Почему это не было сделано еще в 2014-м? Наверное, ждали, когда тот самый жареный петух клюнет. Жаль, много времени потеряно и средств», — подытожил Дудчак.

Напомним, что после начала спецоперации ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины ряд стран заявил о введении санкций против РФ.