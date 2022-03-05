Амстердам, , 00:07 — REGNUM 22-летний фланговый нападающий амстердамского «Аякса» и сборной Бразилии Антони, как утверждает издание Bild, может заменить Сержа Гнабри в мюнхенской «Баварии».

ФК Бавария Мюнхен

Ранее сообщалось, что на Антони также претендует «Манчестер Юнайтед», так как летом 2022 года клуб АПЛ покинет форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани.

В текущем сезоне Антони принял участие в двадцати турах нидерландской Эредивизи 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА бразилец набрал 6 (2+4) очков по системе гол+пас в шести матчах.

Антони выступает за «Аякс» с 1 июля 2020 года после перехода из «Сан-Паулу» за 15,75 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.