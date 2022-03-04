Москва, 5 марта, 2022, 00:04 — ИА Регнум. В России есть отрасли, которые являются наиболее уязвимыми для санкций. Об этом 5 марта ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

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»Наиболее уязвимы от потери импорта в РФ следующие отрасли: автомобилестроение, фармацевтика, легкая и текстильная промышленность, деревообработка, производство бумаги», — заявил эксперт.

Напомним, что после начала спецоперации ВС РФ 24 февраля 2022 года ряд стран и организаций ввёл санкции против России.