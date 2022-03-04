Рим, , 23:58 — REGNUM В 2022 году расходы предприятий сферы услуг в Италии на энергию достигнут 30 млрд евро, с таким прогнозом выступили в пятницу, 4 марта, в национальной бизнес-ассоциации Confcommercio.

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Из-за мировой конъюнктуры, а также ввиду ситуации на Украине рост в сравнении с 2021 годом составит 160%, полагают эксперты.

За год с начала 2021 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое (с 70 центов до 1,37 евро за кубометр), стоимость электричества — более чем в два раза (с 20 до 46 центов за кВт/ч). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. В 2021—2022 году власти выделили уже более 10 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан и бизнеса.