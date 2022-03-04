Йошкар-Ола, , 23:57 — REGNUM Марийский театр оперы и балета имени Эрика Сапаева досрочно возвращается с гастролей из Великобритании, сообщил министр культуры, печати и по делам национальностей республики Константин Иванов. Всего планировалось провести 46 концертов в 38 городах страны.

Фрагмент спектакля Болеро Пресс-служба Марийского театра оперы и балета

Артисты дали лишь шесть концертов. На фоне внешнеполитической ситуации театры стали отменять концерты, несмотря на готовность площадок для встречи труппы. В этой связи было принято решение о досрочном завершении гастрольного тура. Группа, в составе которой 71 артист, возвращаются домой рейсом через Стамбул. Из Москвы в Йошкар-Олу они поедут автобусом, передает «Интерфакс-Поволжье».

Иванов уточнил, что гастроли театра в Великобритании проходили в третий раз, однако ранее не приходилось завершать гастрольный тур досрочно.

Кроме того, 15 марта в Йошкар-Оле отменяется концерт джазового музыканта из США.

ИА REGNUM напоминает, до настоящего момента страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония, Швейцария, Новая Зеландия, Тайвань, Австралия, Микронезия и Украина закрыли небо для российских самолётов в связи с проведением специальной операции по защите ДНР и ЛНР. Россия также запретила перелеты бортов 36 стран над своей территорией.