Москва, 5 марта, 2022, 00:02 — ИА Регнум. Перед Россией открывается новое окно возможностей по восстановлению экономического суверенитета. Об этом 5 марта ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

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»Простым гражданам России, особенно в условиях легкой паники, провоцируемой украинскими пропагандистами и западными политиками, главное — не нервничать», — заявил эксперт.

По мнению политолога, важно понимать, что сейчас перед Россией открылось окно широких возможностей.

«Наконец-то восстановить свой экономический суверенитет, избавится от навязанных Западом с начала 90-х всех этих условий от МВФ, ВТО и пр. Россия может избавиться и от зависимости от доллара», — пояснил Дудчак.

Эксперт напомнил, что изменения в экономике требуют времени, но это может обеспечить темпы экономического роста в 6−10%.

«Если только ЦБ будет вести себя адекватно и не подыгрывать тем, кто вводит антироссийские санкции, скачками ключевой ставки до 20%» — заключил Дудчак.

Напомним, что с началом спецоперации на граждан России обрушилась беспрецедентная волна фейков, направленных на создание паники и обрушение национальной валюты.