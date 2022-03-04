Лос-Анджелес, США, 4 марта, 2022, 23:55 — ИА Регнум. Энди Сёркис заявил, что Роберт Паттинсон идеально подходит для того, чтобы играть как Бэтмена, так и Брюса Уэйна. Об этом 4 марта сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Kinopoisk.ru Режиссер Энди Серкис

«Бэтмен Роба Паттинсона просто потрясающий. Он необыкновенный, и как Брюс Уэйн, и как Бэтмен», — сказал Сёркис, добавив, что Паттинсону удалось одновременно привнести уязвимость в Уэйна и силу в его альтер-эго. Отметим, что Сёркис, которого многие киноманы считают выдающимся актёром, заявил, что с Паттинсоном было «замечательно работать».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в разговоре с журналистами Зои Кравиц упомянула о смешном моменте, который имел место на первых пробах «Бэтмена». Актриса рассказала, что из всех костюмов Бэтмена Паттинсону подошёл только верх костюма Джорджа Клуни, из-за чего актёр вынужден был надеть чёрные спортивные штаны.