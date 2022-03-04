Москва, 11 марта, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Субкомпактный хэтчбек Matiz, теперь предлагаемый под маркой Ravon, выйдет в новой комплектации, сообщает пресс-служба компании «Узавтосаноат», производящей автомобили Ravon для российского рынка.

Обновленный хэтчбек получит автоматическую трансмиссию, подушки безопасности, дневные ходовые огни, АВS, навигационную систему ЭРА-ГЛОНАСС.

Дата выхода обновленного Matiz на российский рынок пока не называется. Производитель предполагает, что это произойдет уже в текущем году. Производитель подчеркивает, что обновление машины проводится с целью удержания позиций на российском рынке и увеличения объёма продаж.

Сейчас Ravon Matiz предлагается по цене от 314 до 414 тысяч рублей. Он оснащается бензиновым двигателем объёмом 0,8 литра, мощностью в 51 лошадиную силу.

Топовая комплектация отличается от базовой наличием кондиционера, электростеклоподъёмников, гидроусилителя руля.

Напомним, что бренд Ravon пришел на смену Uz-Daewoo в конце 2015 года.