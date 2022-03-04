Белград, , 23:56 — REGNUM Сербия выступает за соблюдение норм международного права, что подразумевает уважение территориальной целостности Украины и других международно признанных государств. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич во время встречи с послом Украины в Сербии Александром Александровичем 4 марта.

Президент Сербии Александр Вучич Predsednik.rs

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Вучич сообщил украинскому дипломату, что Сербия готова предоставить все виды гуманитарной помощи нуждающемся населению Украины, передает телеканал РТС.

Президент Сербии также заявил, что Сербия готова принять украинских беженцев и предоставить им лучшие из возможных условий для временного проживания, а также разрешения на временное проживание и разрешения на работу по стандартам стран Евросоюза.

Напомним, что ранее Сербия поддержала резолюцию ГА ООН, осуждающую специальную военную операцию по денацификации Украины, которую проводит Россия.