5 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter отказ НАТО от введения бесполетной зоны над территорией Украины и отказ от использования авиации и войск альянса на территории страны.

Джейн Спай, , 03:27 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что участники Североатлантического альянса считают, что их войска не должны участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Участники НАТО поддерживают Украину. И это жизненно важно в такие критические для Украины времена. В то же самое время уже упоминалось, что участники альянса согласны с тем, что самолеты НАТО не должны летать в воздушном пространстве Украины, а войска НАТО не должны находиться на украинской территории», — сказал Столтенберг в ответ на вопрос о бесполётной зоне над территорией Украины.

Часть пользователей согласны с решением генерального секретаря НАТО, поскольку они понимают, что какое-либо вмешательство альянса в ситуацию на Украине будет означать начало третьей мировой войны, а о ее последствиях спорить не приходится.

«Очень многие люди не видят здесь глобальной картины. Легко сказать «да, давайте сделаем это и ввалимся туда», но это сделает положение еще хуже. Две стороны с тысячами ядерных боеголовок будут воевать друг с другом. Как бы грустно это не звучало, но это правильное решение», — объяснил @cliffyburrows.

Некоторые пользователи не согласны с тем, что НАТО не вводит бесполетную зону над Украиной, потому что они «хотят, чтобы НАТО дало отпор Путину».

«Если бои идут у атомных электростанций, НАТО, безусловно, должно вмешаться. Кто обеспечит инспекторам Международного агентства по атомной энергии безопасность при осуществлении их работы?» — спросил @anjin_games.

Рембрандт. Ночной дозор. 1642

Многие пользователи выразили недовольство тем, что страны — участники альянса сначала обещали поддержку, а сейчас практически ничего не делают, чтобы помочь. Им кажется, что введение бесполетной зоны над Украиной — единственно правильное решение в этой ситуации.

«Пытаюсь смириться с тем, что НАТО готово начать третью мировую войну, если произойдет вторжение в одну из стран — участниц НАТО, но ничего не делает, когда в мирном независимом соседнем государстве проходит военная операция другой страны», — написал @IAMWILL_FL.

«Почему мы не делаем большего для Украины?» — спросила @LisaSuhrAZ.

«Так работает альянс, к сожалению Украины. Нельзя купить страховку на машину после того, как ты на ней врезался в дерево», — объяснил @garethjones123.

«Должно быть стыдно! Помогите им», — призвала @GustyVeronika.

Фрагмент Советского плаката. Стыдно!

«Это стыдно только для тех, кто думает, что бесполетная зона — это просто юридическое соглашение, а не объявление войны», — ответил @Retro_Sicotte.

Ряд комментаторов предположил, что бесполетная зона все-таки будет введена, но чуть позже, когда «санкции подействуют и Россия ослабнет».

«Я думаю, что они ждут того момента, когда санкции сработают, если вообще сработают. А если санкции не сработают, то будет введена бесполетная зона. Но тогда произойдут великие разрушения», — предположил @TheYorksGuy.

В комментариях предложили НАТО придумать план, в соответствии с которым бесполетная зона будет введена не альянсом, а самой Украиной, будто НАТО не вмешивается, а у Украины шансы появляются.

«Тем не менее они могли бы поставить на Украину истребители, чтобы они могли эффективно ввести свою бесполетную зону. Тогда у них появится хоть какой-то боевой шанс», — предложил @SteveMorleyDJ.

«Некоторые страны это уже сделали. Мало, что можно сделать, не начав огромную войну, которая будет больше, чем когда-либо в истории. И все мы знаем, что у нее будет один исход — конец человечества. НАТО действует аккуратно, и это вполне объяснимо», — ответил @cliffyburrows.

Пользователи отметили, что активные действия НАТО лишь подтвердят всё то, о чем заявлял российский президент Владимир Путин — что НАТО — агрессор.

«Прямое участие НАТО позволит Путину заявить российскому народу: «Видите, НАТО нас атакует! Я был прав с самого начала», — отметил @gv_goebel.