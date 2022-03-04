Рим, , 23:48 — REGNUM 55,3% граждан Италии выступают против поставок оружия на Украину, таковы итоги опроса Termometro Politico, опубликованные в пятницу, 4 марта.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

Из этих граждан 37,3% считают, что нужно использовать только механизмы санкций и способствовать мирному диалогу, а 18% полагают, что не нужны и санкции.

36,5% респондентом считают, что поставлять оружие на Украину — правильная идея, еще 5,8% — что вмешаться в ситуацию нужно и «напрямую», а не только посредством поставок.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан.