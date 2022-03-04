София, , 23:48 — REGNUM Министерство обороны Болгарии объявило о проведении масштабных учений сухопутных войск болгарской армии. Об этом 4 марта сообщает софийская газета «24 часа».

Армия Болгарии

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Согласно официальной информации, маневры пройдут с 6 по 18 марта на полигоне «Корен» в Южной Болгарии. Возглавляет полевые учения полковник Спасимир Чепишев. Для перемещения техники в рамках акции будут использованы ряд основных автомобильных дорог государственного значения, а также железнодорожный транспорт.

Как отмечают в пресс-службы минобороны Болгарии, указанные маневры являются плановыми и не имеют отношения к совместным с международным контингентом НАТО программам.

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