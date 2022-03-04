Москва, 4 марта, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Запрет на ввоз наличных евро в РФ малоэффективен и является попыткой оказать давление на российскую валюту. Об этом 5 марта ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

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»Смысл запрета ЕС на ввоз купюр евро в РФ состоит в том, что это попытка Запада снизить курс рубля и создать дефицит наличных евро в России», — заявил эксперт.

По мнению политолога, ранее спрос на наличные евро у населения России поддерживался благодаря туризму и желанию населения обезопасить свои накопления.

«Сейчас и с туризмом проблемы, и судьба самого евро туманна», — заключил Дудчак.

Напомним, что после начала спецоперации России 24 февраля против неё начали вводиться экономические санкции.