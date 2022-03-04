Москва, , 23:44 — REGNUM Посольство Украины в России рассылает антироссийскую агитацию гражданам РФ через электронную почту. Массовая рассылка была организована 4 марта.

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Многие граждане России обращались в посольство Украины через электронную почту, в частности для того, чтобы отказаться от украинского гражданства. Теперь их адреса электронной почты используют для рассылки антироссийской пропаганды.

Напомним, что Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Российские войска находятся на территории Украины и нейтрализуют националистические батальоны и части ВСУ.

Украинские власти используют все возможности антироссийской пропаганды и помогают им в этом западные страны, а также международные IT-компании, контролирующие большую часть интернета.

Стоит отметит, что Украина разорвала с Россией дипломатические отношения.