Нью-Йорк, США, 4 марта, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Себастиан Стэн, сыгравший барабанщика рок-группы Motley Crue Томми Ли в сериале «Пэм и Томми», прокомментировал новость о том, что Netflix покажет документальный фильм о жизни и карьере Памелы Андерсон. Об этом 4 марта сообщил журнал Variety.

Toglenn Памела Андерсон

На премьере нового фильма «Свежий» (Fresh), в котором актёр исполнил главную роль, журналисты задали ему вопрос об этом проекте. «Я думаю, это здорово», — сказал Стэн, добавив, что чувствует «благодарность и надежду» на то, что шоу «Пэм и Томми» вдохновило людей на «дальнейшие разговоры». Он отметил, что с нетерпением ждёт премьеры картины.

Напомним, в мае 2021 года Памела Андерсон назвала сериал о себе «дешёвой подделкой» и назвала Себастиана Стэна и Лили Джеймс, которые исполнили в шоу главные роли, «так называемыми звёздами». Премьера «Пэм и Томми» состоялась 2 февраля 2022 года, сюжет этого мини-сериала рассказывает об истории отношений Ли и Андерсон.