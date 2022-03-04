Мюнхен, Германия, , 23:43 — REGNUM 35-летний голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер восстановился от травмы и вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба мюнхенского клуба.

Мануэль Нойер Steindy

В последний раз Нойер выходил на поле 5 февраля 2022 года в матче с «Ред Булл Лейпцигом» (3:2). Последние четыре недели голкипер пропустил из-за травмы мениска.

В текущем сезоне Мануэль Нойер принял участие в 28-ми матчах за «Баварию» во всех турнирах, в которых пропустил 28 мячей.

Текущее соглашение немецкого голкипера с мюнхенский клубом рассчитано до 30 июня 2023 года. На данный момент трансферная стоимость Нойера, по оценкам портала transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.