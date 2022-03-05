5 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Алексей Соколов, , 11:17 — REGNUM Члены семьи Саклер, основавшей фармацевтические компании Purdue Pharma и Mundipharma, заключили соглашение с девятью американскими штатами о выплате почти $6 млрд для урегулирования судебного процесса по делу об опиоидном кризисе в США. Данная сделка поможет выйти из банкротства производителю препарата OxyContin. Американские пользователи Twitter обсудили новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

Таблетки Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Представьте себе миллиарды, которые семья Саклер заработала на своих препаратах. И сейчас она готова заплатить всего 6 миллиардов долларов в качестве компенсации», — негодует @thenumberswin.

«Почему не тюремный срок? Американские компании закладывают в бюджет смерти людей как издержки бизнеса и при этом остаются миллиардерами. И они не «помогли разжечь» опиоидный кризис. Они создали его… ради прибыли», — указывает @thejabbermonkey.

«Включает ли данная сделка соглашение о «непривлечении к ответственности»?» — интересуется @tfeitz.

«Это мелочь. Богатые живут по другим правилам, чем все остальные», — отмечает @barbdignan.

«Так что никакого наказания, поскольку у них все еще есть миллиарды», — комментирует @Strugachik.

Никола Вермонт. Преступление и наказание. До 1932

«Так что, по сути, это просто пощечина, которая им нисколько не повредит. У них все еще есть миллиарды, верно? Это не исправит боль, которую они причинили миллионам», — злится @_Ben_in_Chicago.

«Это вернет к жизни всех моих друзей?» — спрашивает @Lucifersmith420.

«Надо оставить их на мели и забрать все…» — считает @GertrudesLarkin.

«Им жаль, что их наркотики испортили нам жизнь. Теперь они выпустят несколько других, менее смертельных наркотиков, чтобы компенсировать это. Но вы должны купить препараты у них на свои расчетные деньги, чтобы их карманы снова наполнились», — подводит итог @chcknbluwafls.

«Они убили людей и после штрафа все равно выйдут сухими. Если я увижу одного из них, я вылью на него свой напиток или протараню свой парусник об их яхту», — предупреждает @bhsailsfast.

«Почему эти богатые люди всегда отделываются штрафом, который, хотя и является крупным для обычных людей, для них это мелочь? Я хочу, чтобы семья Саклеров обанкротилась и/или оказалась в тюрьме за страдания и гибель людей», — просит @ZhiZhuWeb.

Напомним, что семья Саклер нарастила состояние до $14 млрд, продавая рецепты фармацевтических препаратов, вызывающих привыкание, в том числе оксиконтина.

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