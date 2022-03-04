Вашингтон, , 23:47 — REGNUM Онлайн-площадка для размещения и поиска аренды жилья Booking.com временно перестает работать на территории России, сообщает 4 марта Reuters.

Booking.com Luca Conti

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Ранее американская компания Airbnb, занимающаяся арендой временного жилья для туристов, приостановила свою деятельность в России и Белоруссии на фоне ситуации на Украине. При этом руководство Airbnb предложило бесплатно разместить в Европе порядка 100 тысяч украинских беженцев.

Напомним, что американская компания Intel приостановила поставки продукции в Россию и Белоруссию.