Сервис Booking.com приостанавливает свою работу в России
Вашингтон, 4 марта, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Онлайн-площадка для размещения и поиска аренды жилья Booking.com временно перестает работать на территории России, сообщает 4 марта Reuters.
Luca Conti
Booking.com
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Ранее американская компания Airbnb, занимающаяся арендой временного жилья для туристов, приостановила свою деятельность в России и Белоруссии на фоне ситуации на Украине. При этом руководство Airbnb предложило бесплатно разместить в Европе порядка 100 тысяч украинских беженцев.
Напомним, что американская компания Intel приостановила поставки продукции в Россию и Белоруссию.